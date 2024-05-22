Пашинян заявив, що щонайменш двоє "союзників" в ОДКБ допомогли готувати війну проти Вірменії

Прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що щонайменш дві держави-учасниці Організації договору колективної безпеки (ОДКБ) фактично допомагали Азербайджану з підготовкою до війни проти Вірменії, яка почалась у 2020 році.

Як пише "Європейська правда", його слова наводять вірменські ЗМІ, у тому числі вірменська служба "Радіо Свобода".

Під час сесії запитань до уряду у парламенті Пашинян звернув увагу на заяву самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка у Баку, де він згадував президенту Азербайджану Ільхаму Алієву, як вони перед "вашою війною за звільнення мали філософську розмову за обіднім столом і дійшли висновку, що у війні можна перемогти".

Пашинян сказав, що Лукашенко "озвучив те, що він намагається донести вже чотири роки".

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"Мені відомо про щонайменш дві країни ОДКБ, які брали участь у підготовці війни проти нас. Ті країни вдавали, що хочуть допомогти, або нібито допомагали. Але хочу сказати, що у війні питання стояло навіть не про Карабах… Метою війни було припинення існування незалежної держави Вірменія", – заявив Пашинян.

Він заявив, що такі спроби продовжилися і після основної фази війни у 2020 році – у травні 20201, вересні 2022 і 2023 року, але були не вдалими.

"Потім вони ще раз намагалися 9 травня 2024 року (ймовірно, йдеться про акцію з вимогою відставки Пашиняна через делімітацію кордону з Азербайджаном), і це знову не спрацювало. І не спрацює", – заявив Пашинян.

Нагадаємо, на початку травня Вірменія заявила, що надалі не буде брати участі у фінансуванні діяльності ОДКБ – військово-політичного блоку, який де-факто очолює Росія.

Також тоді у Кремлі заявили, що Москва і Єреван погодили виведення російських військових із низки областей Вірменії, але водночас ті залишаться на кордоні Вірменії з Туреччиною та Іраном.