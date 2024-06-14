У НАТО не погодили план фінансування на 40 млрд євро на рік для України

Міністри оборони країн НАТО не погодили план фінансування України, який передбачає збереження виділення щорічної допомоги на рівні 40 млрд євро на рік.

Про це під час пресконференції заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда" з Брюсселя.

За його словами, союзники продовжать узгоджувати позицію з цього питання до саміту у Вашингтоні.

"Нам ще потрібно виконати роботу над узгодженням наших позицій щодо обсягу довгострокової фінансової допомоги та щодо вступу України до саміту у Вашингтоні", – сказав Столтенберг.

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ЗМІ раніше повідомляли, що Столтенберг відмовляється від планів створення п'ятирічного фонду військової допомоги Україні після того, як зіткнувся з протидією з боку членів Альянсу.

Тоді генсек Альянсу представив нову пропозицію, згідно з якою члени Альянсу зобов'язуються витрачати щонайменше 40 мільярдів євро на рік на летальну і нелетальну допомогу для України.