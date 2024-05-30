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Reuters: Генсек НАТО запропонує давати 40 млрд євро на зброю Україні щороку

Новини — Четвер, 30 травня 2024, 21:55 — Олег Павлюк

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонує державам-членам виділяти щонайменше 40 мільярдів євро щорічно на фінансування військової допомоги Україні в межах своєї ініціативи про створення "спецфонду" при Альянсі.

Про це Reuters повідомило джерело в НАТО, передає "Європейська правда".

Очікується, що пропозиція Столтенберга обговорюватиметься на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО у п'ятницю, 31 травня, в межах дискусії про шляхи довгострокового забезпечення підтримки України.

"Ми повинні підтримувати нинішній рівень підтримки як мінімум, щоб забезпечити передбачуваність, якої потребує Україна, так довго, як це буде необхідно", – сказало Reuters джерело.

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Воно пояснило, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року члени Альянсу надавали Україні близько 40 мільярдів євро на рік.

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Раніше у ЗМІ фігурувало число у 100 мільярдів євро військової допомоги Україні протягом п'яти років, тобто по 20 мільярдів євро щорічно.

У пресслужбі НАТО на запит "ЄвроПравди" відмовились прямо коментувати ці числа, зазначивши, що генеральний секретар сам розповість більше інформації в межах зустрічі міністрів Альянсу.

Нагадаємо, минулого місяця в НАТО за пропозицією генсека Єнса Столтенберга домовилися розпочати планування довгострокової військової підтримки України шляхом створення фонду.

План також передбачає, що Альянс перебере на себе частину роботи з координації постачання Києву зброї від Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), яку очолюють США.

Цю ідею Столтенберг обговорив із президентом України Володимиром Зеленським під час візиту до Києва наприкінці квітня. Водночас проти активно виступає Угорщина.

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