В НАТО не согласовали план финансирования на 40 млрд евро в год для Украины

Министры обороны стран НАТО не согласовали план финансирования Украины, который предусматривает сохранение выделения ежегодной помощи на уровне 40 млрд евро в год.

Об этом во время пресс-конференции заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда" из Брюсселя.

По его словам, союзники продолжат согласовывать позицию по этому вопросу до саммита в Вашингтоне.

"Нам еще нужно выполнить работу над согласованием наших позиций по объему долгосрочной финансовой помощи и по вступлению Украины до саммита в Вашингтоне", – сказал Столтенберг.

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СМИ ранее сообщали, что Столтенберг отказывается от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с противодействием со стороны членов Альянса.

Тогда генсек Альянса представил новое предложение, согласно которому члены Альянса обязуются тратить не менее 40 млрд евро в год на летальную и нелетальную помощь для Украины.