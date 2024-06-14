Канада прагне досягти 2% ВВП витрат на оборону до 2030 року

Канада сподівається виконати зобов’язання НАТО щодо військових витрат на рівні 2% ВВП до кінця десятиліття, зокрема за рахунок збільшення інвестицій в оборону Арктичного регіону, що поблизу спільного кордону з Росією.

Про це в кулуарах міністерської зустрічі НАТО заявив голова Міноборони Канади Білл Блер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на АР.

За словами Блера, до 2029 року витрати Канади на оборону зростуть до щонайменше 1,75% ВВП, але з іншими інвестиціями – зокрема заміни підводного флоту країни та закупівель інтегрованих систем протиповітряної оборони – цей показник перевищить 2%.

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"Наша країна перебуває у вирішальному моменті. Наш суверенітет і наша безпека більше не гарантуються нашим географічним розташуванням. Але нове середовище загроз, більша доступність нашої Арктики, нові технології і дії наших супротивників навчили нас, що ми повинні бути готовими", – заявив канадський міністр оборони.

Блер запевнив, що з огляду на ці обставини Канада "неминуче" буде витрачати на оборону понад 2% ВВП, але він має "донести це до моєї країни і до наших союзників".

У 2023 році оборонний бюджет Канади становив 1,33% ВВП.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що близько двох третин з 32 країн-членів Альянсу витратять 2% ВВП на свої оборонні бюджети цього року, тоді як десять років тому це робили лише три країни.