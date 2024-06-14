Канада стремится достичь 2% ВВП расходов на оборону к 2030 году

Канада надеется выполнить обязательства НАТО по военным расходам на уровне 2% ВВП до конца десятилетия, в частности за счет увеличения инвестиций в оборону Арктического региона, вблизи общей границы с Россией.

Об этом в кулуарах министерской встречи НАТО заявил глава Минобороны Канады Билл Блэр, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

По словам Блэра, к 2029 году расходы Канады на оборону вырастут до не менее 1,75% ВВП, но с другими инвестициями – в частности замены подводного флота страны и закупок интегрированных систем противовоздушной обороны – этот показатель превысит 2%.

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"Наша страна находится в решающем моменте. Наш суверенитет и наша безопасность больше не гарантируются нашим географическим расположением. Но новая среда угроз, большая доступность нашей Арктики, новые технологии и действия наших противников научили нас, что мы должны быть готовыми", – заявил канадский министр обороны.

Блэр заверил, что учитывая эти обстоятельства Канада "неизбежно" будет тратить на оборону более 2% ВВП, но он должен "донести это до моей страны и до наших союзников".

В 2023 году оборонный бюджет Канады составил 1,33% ВВП.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что около двух третей из 32 стран-членов Альянса потратят 2% ВВП на свои оборонные бюджеты в этом году, тогда как десять лет назад это делали только три страны.