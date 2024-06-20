В Угорщині закрили розслідування на основі інсайду від опонента Орбана про корупцію в уряді

В Угорщині закрили провадження щодо можливого втручання адміністрації Орбана у корупційне розслідування на підставі аудіо, опублікованого колишнім "інсайдером", а тепер опонентом прем’єра Угорщини Петером Мадяром.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Прокуратура у четвер заявила про закриття розслідування щодо можливого втручання представників адміністрації Орбана у корупційне розслідування щодо одного з урядовців, заявивши, що не знайшла доказів.

Йдеться про події, описані у "злитій" Мадяром розмові, де його ексдружина Юдіт Варга – на той час очільниця Мін’юсту – нібито розповідала, як очільник кабінету Орбана Антал Роган давав вказівки приховати докази провини держсекретаря Мін’юсту Пала Волнера, якого впіймали на корупції.

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Ці викриття спричинили масові протести з вимогою відставки Орбана і зіграли центральну роль у кампанії Петера Мадяра проти Орбана та успіху його політсили на виборах до Європарламенту.

"Щоби маніпулювати у розслідуванні з таким велетенським обсягом документів_ потрібен був би такий високий рівень координації, що це було би неможливо навіть з інсайдерською допомогою", – сказав головний прокурор Пал Фурхт.

Петер Мадяр назвав пресконференцію прокурорів "сюрреалістичною" та заявив, що озвучене на брифінгу було "частково брехнею, а частково – умисно викривленою інтерпретацією того, що сказано у записі, та обставин справи".

Детальніше про опонента Орбана і про те, як він стрімко здобув популярність, читайте у статті Альтернатива для Угорщини.