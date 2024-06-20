В Венгрии закрыли расследование по "слитому" оппонентом Орбана аудио о коррупции в правительстве

В Венгрии закрыли производство о возможном вмешательстве администрации Орбана в коррупционное расследование на основании аудио, которое опубликовал бывший "инсайдер", а теперь оппонент премьера Венгрии Петер Мадяр.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Прокуратура в четверг заявила о закрытии расследования относительно возможного вмешательства представителей администрации Орбана в коррупционное расследование в отношении одного из чиновников, заявив, что не нашла доказательств.

Речь идет о событиях, описанных в "слитом" Мадьяром разговоре, где его экс-супруга Юдит Варга – в то время глава Минюста – якобы рассказывала, как глава кабинета Орбана Антал Роган давал указания скрыть доказательства вины госсекретаря Минюста Пала Волнера, которого поймали на коррупции.

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Эти разоблачения вызвали массовые протесты с требованием отставки Орбана и сыграли центральную роль в кампании Петера Мадьяра против Орбана и успехе его политсилы на выборах в Европарламент.

"Чтобы манипулировать в расследовании с таким огромным объемом документов, нужен был бы такой высокий уровень координации, что это было бы невозможно даже с инсайдерской помощью", – сказал главный прокурор Пал Фурхт.

Петер Мадяр назвал пресс-конференцию прокуроров "сюрреалистической" и заявил, что озвученное на брифинге было "частично ложью, а частично – умышленно искаженной интерпретацией того, что сказано в записи, и обстоятельств дела".

Подробнее об оппоненте Орбана и о том, как он стремительно получил популярность, читайте в статье Альтернатива для Венгрии.