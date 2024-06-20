У Києві прокоментували суперечки щодо рішення саміту НАТО про членство України

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що сподівається на закріплення в рішенні Вашингтонського саміту НАТО формулювання про незворотність євроатлантичного курсу України.

Про це вона сказала в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Стефанішина сказала, що очікування України від євроатлантичної інтеграції залишаються незмінними – йдеться про членство, тому "формулювання мають значення".

"Хоча, звісно, як країна, що бореться за своє виживання третій рік поспіль, ми пріоритизуємо конкретні дії. Саме тому до саміту НАТО у Вашингтоні разом із союзниками готуємо пакет рішень, які посилять обороноздатність України", – додала вона.

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Віцепрем’єрка висловила вдячність союзникам, які усвідомлюють небезпеку будь-яких "словесних двозначностей щодо інтеграції України", і висловила сподівання, що саміт Альянсу закріпить позицію про "незворотність євроатлантичного курсу" Києва.

Нагадаємо, напередодні CNN, а також The Telegraph, розповіли, що між членами Північноатлантичного Альянсу тривають обговорення про те, наскільки рішучим має бути формулювання рішення саміту НАТО у Вашингтоні стосовно майбутнього членства України.

Тоді як США і Німеччина підтримують формулювання про те, що Україна має "ланку" (bridge) до членства в НАТО, Велика Британія і деякі країни Центрально-Східної Європи виступають за формулювання про "незворотній шлях" (irreversible path) до Альянсу.

Посол США при НАТО Джуліан Сміт раніше заявила, що на зустрічі лідерів Північноатлантичного альянсу у Вашингтоні будуть важливі зміни формулювань щодо перспективи членства України у НАТО.