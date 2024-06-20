В Киеве прокомментировали споры относительно решения саммита НАТО о членстве Украины

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что надеется на закрепление в решении Вашингтонского саммита НАТО формулировки о необратимости евроатлантического курса Украины.

Об этом она сказала в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

Стефанишина сказала, что ожидания Украины от евроатлантической интеграции остаются неизменными – речь идет о членстве, поэтому "формулировки имеют значение".

"Хотя, конечно, как страна, которая борется за свое выживание третий год подряд, мы приоритизируем конкретные действия. Именно поэтому к саммиту НАТО в Вашингтоне вместе с союзниками готовим пакет решений, которые усилят обороноспособность Украины", – добавила она.

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Вице-премьер выразила благодарность союзникам, которые осознают опасность любых "словесных двусмысленностей относительно интеграции Украины", и выразила надежду, что саммит Альянса закрепит позицию о "необратимости евроатлантического курса" Киева.

Напомним, накануне CNN, а также The Telegraph, рассказали, что между членами Североатлантического Альянса продолжаются обсуждения о том, насколько решительным должна быть формулировка решения саммита НАТО в Вашингтоне относительно будущего членства Украины.

Тогда как США и Германия поддерживают формулировку о том, что Украина имеет "звено" (bridge) к членству в НАТО, Великобритания и некоторые страны Центрально-Восточной Европы выступают за формулировку о "необратимом пути" (irreversible path) в Альянс.

Посол США при НАТО Джулиан Смит ранее заявила, что на встрече лидеров Североатлантического альянса в Вашингтоне будут важны изменения формулировок относительно перспективы членства Украины в НАТО.