Голова МЗС Латвії: ЄС має ввести проти Білорусі такі ж санкції, як і проти Росії

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже вважає успіхом ухвалення в Європейському Союзі 14-го пакета санкцій проти Росії, але закликає поширити на Білорусь обмеження, які діятимуть щодо Москви.

Про це вона сказала після засідання латвійських топпосадовців із питань зовнішньої політики 21 червня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.lv.

Браже заявила, що латвійська сторона планує ініціювати дискусію стосовно додаткових санкцій проти Білорусії.

"Конкретно ті санкційні позиції в торгівлі з Росією, які є в списку – ми бажаємо, щоб вони застосовувались і до Білорусі. Тому що ми бачимо зі статистики, що групи товарів фактично йдуть через Білорусь до Росії, тому що там є митний союз", – пояснила голова МЗС Латвії.

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Хоча ЄС запроваджує секторальні санкції проти Білорусі, забороняючи імпорт або експорт певних товарів, їхній список не такий широкий, як у випадку з Росією.

Посли країн Євросоюзу узгодили 14-й пакет санкцій проти Росії цього тижня після понад місяця дискусій; його мають схвалити на початку наступного тижня міністри закордонних справ ЄС.

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель заявив, що цей пакет санкцій проти РФ націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до депортації українських дітей.

Відомо, що пакет спрямований проти російського "тіньовому флоту" танкерів.