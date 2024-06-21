Глава МИД Латвии: ЕС должен ввести против Беларуси такие же санкции, как и против России

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже считает успехом принятие в Европейском Союзе 14-го пакета санкций против России, но призывает распространить на Беларусь ограничения, которые будут действовать в отношении Москвы.

Об этом она сказала после заседания латвийских топ-чиновников по вопросам внешней политики 21 июня, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.lv.

Браже заявила, что латвийская сторона планирует инициировать дискуссию относительно дополнительных санкций против Белоруссии.

"Конкретно те санкционные позиции в торговле с Россией, которые есть в списке – мы хотим, чтобы они применялись и к Беларуси. Потому что мы видим из статистики, что группы товаров фактически идут через Беларусь в Россию, потому что там есть таможенный союз", – пояснила глава МИД Латвии.

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Хотя ЕС вводит секторальные санкции против Беларуси, запрещая импорт или экспорт определенных товаров, их список не такой широкий, как в случае с Россией.

Послы стран Евросоюза согласовали 14-й пакет санкций против России на этой неделе после более месяца дискуссий; его должны одобрить в начале следующей недели министры иностранных дел ЕС.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что этот пакет санкций против РФ нацелен на военно-промышленный оборонный комплекс, финансовые услуги, энергетический сектор, обход санкций, военные преступления, в частности лиц, причастных к депортации украинских детей.

Известно, что пакет направлен против российского "теневого флота" танкеров.