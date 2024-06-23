Прем'єр Грузії каже про стратегічне терпіння в питанні повернення окупованих територій

Прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе на прийомі до дня незалежності Грузії в Берліні заявив, що в питанні відновлення территоральної цілісності країни Тбілісі дотримується "політики стратегічного терпіння".

Як пише "Європейська правда", його заяву наводить пресслужба уряду у Facebook.

За словами Кобахідзе, в результаті цієї стратегії Грузія стане "єдиною й цілісною державою".

Як приклад він навів Німеччину, яка десятиліттями "терпляче чекала возз'єднання, реінтеграції, і врешті-решт у 1989 році ця мрія німців збулася".

Реклама:

"Ми також дотримуємося політики стратегічного терпіння, і ми впевнені, що наша політика зрештою здійснить мрію Грузії, мрію грузинів, і Грузія стане єдиною й цілісною державою", – зазначив Кобахідзе.

Раніше міністерство закордонних справ Росії заявило, що повідомлення опозиційного грузинського телеканалу про роботу над відновленням дипломатичних відносин між країнами є фейком.

Інформацію про роботу над дипвідносинами між Грузією і Росією 11 червня поширив грузинський опозиційний телеканал Mtavari.

Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією 3 вересня 2008 року, після завершення російсько-грузинської війни. Наразі всі консульські та інші дипломатичні послуги надаються у швейцарських посольствах, де існують спеціальні секції.

У керівній партії "Грузинська мрія" не раз наголошували, що про жодне відновлення дипвідносин із країною, яка окуповує Абхазію та Цхінвальський регіон, не йдеться, поки не відбудеться повна деокупація грузинських територій.

Читайте більше про те, чи вдасться Заходу зупинити проросійський дрейф Тбілісі.