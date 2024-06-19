Посол ЄС у Грузії: Євроінтеграція країни фактично зупинилася

Посол Євросоюзу у Грузії Павел Герчинський констатував, що у відносинах Грузії з ЄС настав вкрай складний період у зв’язку з ухваленням скандального закону про "іноагентів", а євроінтеграція країни фактично зупинилася.

Як повідомляє "Європейська правда", його слова наводить "Ехо Кавказу".

У спілкуванні з журналістами Герчинський сказав, що у відносинах Грузії та ЄС настав "вкрай складний період".

"Ми неодноразово повторювали, що закон "Про прозорість іноземного впливу" негативно вплине на євроінтеграційні прагнення Грузії. На жаль, це сталося… Ухвалення цього закону, на мою думку, заморозило євроінтеграцію Грузії. Як відомо, інтеграція до ЄС потребує одностайності, а ви вже чули публічні заяви кількох країн-членів про те, що вони не готові починати переговори з Грузією, якщо цей закон залишатиметься чинним", – сказав дипломат.

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"Дуже прикро бачити, що інтеграція Грузії до ЄС практично призупинена, заморожена, тоді як ми рухаємося вперед з Україною і Молдовою", – додав Герчинський.

Посол також повідомив, що наступного тижня міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Люксембурзі обговорять реакцію на ухвалення владою Грузії скандального закону, перед тим, як питання піднімуть на саміті лідерів в кінці червня.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися деталі проєкту пропозицій кроків ЄС щодо Грузії на випадок, якщо грузинська влада продовжить антизахідний розворот. У разі найгіршого розвитку подій допускають призупинення безвізового режиму з Грузією та замороження її євроінтеграції.

Тим часом прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе наполягає, що шанси на відкриття перемовин про вступ до ЄС після ухвалення скандального закону про "іноагентів" лише зросли.