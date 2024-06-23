ЗМІ: Німецька "АдН" хоче створити нову групу у Європарламенті, об’єднавши ультраправих

Крайня права німецька партія "Альтернатива для Німеччини" AfD, яку нещодавно виключили з правої групи у Європарламенті "Ідентичність і демократія", нібито подумує про створення нової групи, у яку хоче запросити інші крайні праві партії.

Про це повідомляє Spiegel з посиланням на свої дані, пише "Європейська правда".

Журналісти ознайомилися з електронним листом від співробітника "АдН" у Європарламенті до адміністрації органу, з якого випливає, що 27 червня о 10 ранку вони хочуть проводити "консультативну зустріч нової парламентської групи", для чого їм буде потрібне приміщення і кейтеринг. На зібранні має бути близько 100 учасників.

За даними Spiegel, нову групу хочуть назвати "Сувереністами", зібравши у неї найбільш праві партії з інших країн.

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Для формування нової групи потрібно об’єднати щонайменш 23 депутатів з семи країн. У самої "АдН" за результатами виборів буде 15 місць.

Основою для нової групи має стати "Софійська декларація" крайньої правої болгарської партії "Співгромадяни" від квітня 2024 року, де йдеться про те, що європейській цивілізації "загрожує агресія глобалістичних ідеологій", і країнам нав’язують "бюрократичну диктатуру ЄС"; також йдеться про "необхідність мирних переговорів" для припинення російсько-української війни. Проте саме німецька "АдН" намагається взяти на себе організаторську роль і отримати більший вплив.

До фракції думають запросити румунську SOS Romania, іспанську Se Acabó La Fiesta, грецьку "Перемогу", угорську "Наша батьківщина". Потенційним партнером є і окремі депутати від французької "Реконкісти" Еріка Земмура.

Нагадаємо, у травні "АдН" 23 травня виключили з групи "Ідентичність і демократія" в Європейському парламенті на тлі низки скандалів, у яких вона опинилась.