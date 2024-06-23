СМИ: Немецкая "АдГ" хочет создать новую группу в Европарламенте, объединив ультраправых

Крайне правая немецкая партия "Альтернатива для Германии" AfD, которую недавно исключили из правой группы в Европарламенте "Идентичность и демократия", якобы подумывает о создании новой группы, в которую хочет пригласить другие крайне правые партии.

Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на свои данные, пишет "Европейская правда".

Журналисты ознакомились с электронным письмом от сотрудника "АдН" в Европарламенте к администрации органа, из которого следует, что 27 июня в 10 утра они хотят проводить "консультативную встречу новой парламентской группы", для чего им потребуется помещение и кейтеринг. На собрании должно быть около 100 участников.

По данным Spiegel, новую группу хотят назвать "Суверенистами", собрав в нее наиболее правые партии из других стран.

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Для формирования новой группы нужно объединить не менее 23 депутатов из семи стран. У самой "АдГ" по результатам выборов будет 15 мест.

Основой для новой группы должна стать "Софийская декларация" крайне правой болгарской партии "Сограждане" от апреля 2024 года, где говорится о том, что европейской цивилизации "угрожает агрессия глобалистических идеологий", и странам навязывают "бюрократическую диктатуру ЕС"; также говорится о "необходимости мирных переговоров" для прекращения российско-украинской войны. Однако именно немецкая "АдГ" пытается взять на себя организаторскую роль и получить большее влияние.

Во фракцию думают пригласить румынскую SOS Romania, испанскую Se Acabó La Fiesta, греческую "Победу", венгерскую "Наша родина". Потенциальным партнером являются и отдельные депутаты от французской "Реконкисты" Эрика Земмура.

Напомним, в мае "АдН" 23 мая исключили из группы "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте на фоне ряда скандалов, в которых она оказалась.