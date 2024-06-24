Глава МЗС Італії вважає, що для підтримки фон дер Ляєн треба залучити консерваторів

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, чия партія "Вперед, Італіє" є частиною Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті, попередив групу, що для формування більшості вона повинна шукати підтримки "Європейських консерваторів і реформістів", а не "Зелених".

Заяву Таяні наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

За словами очільника італійського МЗС, у Європарламенті має бути достатньо голосів, щоб підтвердити другий мандат президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, "але більшість має бути розширена за рахунок консерваторів, а не "зелених".

Він зазначив, що вибори до Європарламенту "надіслали чіткий сигнал" про те, як слід підходити до "зелених" питань.

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"Нам потрібен третій шлях щодо навколишнього середовища, який не буде ні запереченням, ні екстремізмом, як у Грети Тунберг і Франса Тіммерманса", – додав він.

Як наслідок, "альянс із "зеленими" неможливий", резюмував глава МЗС Італії.

Він вірить, що італійська прем’єрка Джорджія Мелоні є ключем до формування нової більшості в Європі.

"Мелоні очолює уряд з трьома партіями, які мають різні погляди. Наша партія підтримує Урсулу фон дер Ляєн на другий термін, і саме їй належить знайти синтез, який також представлятиме наші ідеї", – підкреслив Таяні.

Як відомо, лідери Євросоюзу на зустрічі минулого понеділка не змогли домовитися про кандидатури на головні посади в ЄС на наступні п'ять років.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив упевненість, що остаточне рішення щодо призначення на ключові посади в ЄС буде ухвалене під час саміту лідерів ЄС 27-28 червня.

Детальніше про те, як буде формуватися новий склад керівного органу ЄС, читайте у статті "Євросоюз шукає нових лідерів".