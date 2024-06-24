Глава МЗС Італії вважає, що для підтримки фон дер Ляєн треба залучити консерваторів
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, чия партія "Вперед, Італіє" є частиною Європейської народної партії (ЄНП) в Європарламенті, попередив групу, що для формування більшості вона повинна шукати підтримки "Європейських консерваторів і реформістів", а не "Зелених".
Заяву Таяні наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".
За словами очільника італійського МЗС, у Європарламенті має бути достатньо голосів, щоб підтвердити другий мандат президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, "але більшість має бути розширена за рахунок консерваторів, а не "зелених".
Він зазначив, що вибори до Європарламенту "надіслали чіткий сигнал" про те, як слід підходити до "зелених" питань.
"Нам потрібен третій шлях щодо навколишнього середовища, який не буде ні запереченням, ні екстремізмом, як у Грети Тунберг і Франса Тіммерманса", – додав він.
Як наслідок, "альянс із "зеленими" неможливий", резюмував глава МЗС Італії.
Він вірить, що італійська прем’єрка Джорджія Мелоні є ключем до формування нової більшості в Європі.
"Мелоні очолює уряд з трьома партіями, які мають різні погляди. Наша партія підтримує Урсулу фон дер Ляєн на другий термін, і саме їй належить знайти синтез, який також представлятиме наші ідеї", – підкреслив Таяні.
Як відомо, лідери Євросоюзу на зустрічі минулого понеділка не змогли домовитися про кандидатури на головні посади в ЄС на наступні п'ять років.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск висловив упевненість, що остаточне рішення щодо призначення на ключові посади в ЄС буде ухвалене під час саміту лідерів ЄС 27-28 червня.
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