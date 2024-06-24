Глава МИД Италии считает, что для поддержки фон дер Ляйен надо привлечь консерваторов

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, чья партия "Вперед, Италия" является частью Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте, предупредил группу, что для формирования большинства она должна искать поддержки "Европейских консерваторов и реформистов", а не "Зеленых".

Заявление Таяни приводит Euractiv, сообщает "Европейская правда".

По словам главы итальянского МИД, в Европарламенте должно быть достаточно голосов, чтобы подтвердить второй мандат президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, "но большинство должно быть расширено за счет консерваторов, а не "зеленых".

Он отметил, что выборы в Европарламент "послали четкий сигнал" о том, как следует подходить к "зеленым" вопросам.

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"Нам нужен третий путь в отношении окружающей среды, который не будет ни отрицанием, ни экстремизмом, как у Греты Тунберг и Франса Тиммерманса", – добавил он.

Как следствие, "альянс с "зелеными" невозможен", резюмировал глава МИД Италии.

Он верит, что итальянский премьер Джорджия Мелони является ключом к формированию нового большинства в Европе.

"Мелони возглавляет правительство с тремя партиями, имеющими разные взгляды. Наша партия поддерживает Урсулу фон дер Ляйен на второй срок, и именно ей предстоит найти синтез, который также будет представлять наши идеи", – подчеркнул Таяни.

Как известно, лидеры Евросоюза на встрече в прошлый понедельник не смогли договориться о кандидатурах на главные должности в ЕС на следующие пять лет.

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил уверенность, что окончательное решение о назначении на ключевые должности в ЕС будет принято во время саммита лидеров ЕС 27-28 июня.

Подробнее о том, как будет формироваться новый состав руководящего органа ЕС, читайте в статье "Евросоюз ищет новых лидеров".