Німеччина, Польща та Франція проведуть спільні військові навчання у 2025 році

Країни так званого Веймарського трикутника – Німеччина, Польща та Франція – домовились провести спільні військові навчання на польській території у 2025 році.

Про це за підсумками переговорів у Парижі в понеділок, 24 червня, заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

За словами голови польського Міноборони, переговори у Парижі призвели до трьох ключових домовленостей, одна з яких – спільні німецько-французько-польські навчання на території Польщі в наступному році.

"Альянси Веймарського трикутника стають реальністю", – прокоментував він.

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Також, сказав Косіняк-Камиш, Франція приєднається до ініціативи військової мобільності, яку ініціювали на початку року Польща, Німеччина та Нідерланди.

По-третє, країни Веймарського трикутника висловили підтримку посилення координаційної ролі НАТО у військовій допомозі України.

"Західні прагнення України є максимально природними, і ми підтримуємо прагнення України приєднатися до ЄС, приєднатися до НАТО. Для того, щоб це стало можливим і реальним, Україна повинна досягти успіху, вона повинна бути сильною зараз, ми повинні бути успішними у боротьбі з Росією", – наголосив міністр оборони Польщі.

Як повідомлялось, після переговорів у Парижі німецький міністр оборони Борис Пісторіус оголосив про намір країн Веймарського трикутника створити коаліцію європейських держав для розробки зброї великої дальності.