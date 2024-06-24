Німеччина, Польща і Франція ініціюють коаліцію з далекобійної зброї в Європі

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус на зустрічі з візаві з Франції та Польщі в Парижі 24 червня оголосив про намір цих трьох країн створити коаліцію європейських держав для розробки зброї великої дальності.

Його слова наводить агентство AFP, повідомляє "Європейська правда".

За словами Пісторіуса, "озброєння дальньої дії є серйозною прогалиною в Європі", тому до саміту НАТО в липні Берлін, Варшава й Париж мають намір домовитися про "ліквідацію цієї прогалини" в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Голова німецького Міноборони припустив, що відповідна декларація про наміри може бути підписана на саміті НАТО у США, що стало б "видимим знаком нашої готовності взяти на себе відповідальність".

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"Ми покажемо у Вашингтоні, наскільки сильно й надійно залучені європейці", – підкреслив Пісторіус.

Німеччина, Польща і Франція співпрацюють у форматі так званого Веймарського трикутника.

У лютому їхні лідери підтвердили готовність координувати зусилля для задоволення нагальних потреб України у військовому та оборонному обладнанні.

У квітні міністри закордонних справ цих трьох держав заявили, що європейські союзники НАТО повинні брати на себе більшу відповідальність за оборону континенту.