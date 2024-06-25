Перепис "зменшив" населення Німеччини на 1,4 млн

Перепис населення Німеччини зафіксував, що його чисельність становить 82,7 мільйона людей, що на 1,4 мільйона менше, ніж передбачалося раніше.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на DW, повідомило Федеральне статистичне управління Німеччини.

Перепис населення Німеччини визначає, скільки людей проживають у всіх 10 786 муніципалітетах.

У 56% німецьких муніципалітетів на момент перепису, 15 травня 2022 року, проживав щонайменше на 1% менше людей, ніж очікувалось. Відхилення було особливо помітним у Кельні, де проживали на 5,6% менше людей.

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Перепис також встановив, що в Німеччині живуть більше жінок (42,05 мільйона), ніж чоловіків (40,72 мільйона).

За даними Федерального статистичного управління, 71,8 мільйона жителів Німеччини мають німецьке громадянство, 10,9 мільйона – іноземці. Водночас 18,14 мільйона жителів Німеччини мають мігрантське коріння.

Назагал німецьке населення зросло приблизно на 2,5 мільйона в період між переписом 2011 року і переписом 2022 року. При цьому найбільше скорочення припадає на іноземне населення – його приблизно на мільйон менше, ніж очікувалось.

Президент Баварського державного статистичного управління Томас Гессль вважає, що деякі іноземці могли не знятися з реєстрації в Німеччині перед тим, як переїхати назад за кордон, щоб провести там свій пенсійний вік. Він також вказав на високий рівень мобільності біженців.

Нагадаємо, раніше стверджувалось, що населення Німеччини зросло на 300 тисяч людей протягом 2023 року - до рекордних 84,7 мільйона осіб.