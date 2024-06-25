Перепись "уменьшила" население Германии на 1,4 млн человек

Перепись населения Германии зафиксировала, что его численность составляет 82,7 миллиона человек, что на 1,4 миллиона меньше, чем предполагалось ранее.

Об этом, как пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW, сообщило Федеральное статистическое управление Германии.

Перепись населения Германии определяет, сколько людей проживают во всех 10 786 муниципалитетах.

В 56% немецких муниципалитетов на момент переписи, 15 мая 2022 года, проживал минимум на 1% меньше людей, чем ожидалось. Отклонение было особенно заметным в Кельне, где проживало на 5,6% меньше людей.

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Перепись также установила, что в Германии живут больше женщин (42,05 миллиона), чем мужчин (40,72 миллиона).

По данным Федерального статистического управления, 71,8 миллиона жителей Германии имеют немецкое гражданство, 10,9 миллиона – иностранцы. В то же время 18,14 миллиона жителей Германии имеют мигрантские корни.

В целом немецкое население выросло примерно на 2,5 миллиона в период между переписью 2011 года и переписью 2022 года. При этом наибольшее сокращение приходится на иностранное население – его примерно на миллион меньше, чем ожидалось.

Президент Баварского государственного статистического управления Томас Гессль считает, что некоторые иностранцы могли не сняться с регистрации в Германии перед тем, как переехать обратно за границу, чтобы провести там свой пенсионный возраст. Он также указал на высокий уровень мобильности беженцев.

Напомним, ранее утверждалось, что население Германии выросло на 300 тысяч человек в течение 2023 года – до рекордных 84,7 миллиона человек.