Зеленський відреагував на рішення призначити генсеком НАТО прем'єра Нідерландів

Президент Володимир Зеленський привітав главу уряду Нідерландів Марка Рютте з рішенням союзників призначити його наступним генеральним секретарем НАТО.

Про це глава держави написав у соцмережі Х (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

За словами Зеленського, коли в жовтні Рютте перебере цю посаду від Єнса Столтенберга, "ми розраховуємо на продовження нашої спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій нашій євроатлантичній спільноті".

"Я знаю Марка Рютте як принципового та сильного лідера, який протягом останніх років неодноразово демонстрував свою рішучість і далекоглядність", – зауважив Зеленський.

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Вітаю Марка Рютте з рішенням союзників призначити його наступним Генеральним секретарем НАТО.



Коли в жовтні пан Рютте перебере цю посаду від Єнса Столтенберга, ми розраховуємо на продовження нашої спільної роботи із забезпечення захисту людей і свободи в усій нашій… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 26, 2024

Він також подякував Єнсу Столтенбергу за значний внесок у зміцнення НАТО протягом попередніх десяти років його перебування на посаді, а також за непохитну підтримку боротьби України за свободу.

Нагадаємо, 26 червня Північноатлантична рада вирішила призначити Рютте наступним генсеком НАТО.

До своїх повноважень Рютте приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека Столтенберга.

Рютте прокоментував своє призначення на посаду, заявивши, що Альянс є і залишатиметься наріжним каменем колективної безпеки.

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