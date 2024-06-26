Марка Рютте затвердили на посаду генсека НАТО

Очільник уряду Нідерландів Марк Рютте офіційно затверджений на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Північноатлантичного Альянсу.

Як зазначено у середу, 26 червня, Північноатлантична рада вирішила призначити Рютте наступним генсеком НАТО.

AFP

На цій посаді Рютте замінить Єнса Столтенберга, який був генсеком протягом десяти років – з 2014 року.

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До своїх повноважень Рютте приступить з 1 жовтня, коли закінчується мандат чинного генсека Столтенберга.

Минулого тижня румунський президент Клаус Йоганніс зняв свою кандидатуру на посаду генсека НАТО, що остаточно відкрило шлях для призначення Рютте.

Невдовзі перед цим Будапешт зняв заперечення проти призначення генсеком НАТО Рютте.

Марк Рютте найдовше обіймав прем’єрську посаду у сучасній історії Нідерландів. Він вперше став очільником уряду у 2010 році і у серпні 2022 року перевищив термін попереднього "рекордсмена" Рууда Лубберса, який був прем’єром з кінця 1982 року до кінця літа 1994 року.

З огляду на тривалий період прем'єрства у Рютте відзначають його сильну сторону – здатність шукати компроміси та формувати консенсус навіть у складних суперечках.

Рютте є затятим критиком російського лідера Владіміра Путіна та вірним союзником України. Його прем'єрство відзначилось збиттям Росією у липні 2014 року малайзійського Боїнга у небі над Донбасом, більшість пасажирів якого були громадянами Нідерландів.

Також є сподівання, що Рютте, якому раніше вдавався діалог із президентом Дональдом Трампом, у разі перемоги останнього на виборах в листопаді використає свою майстерність, щоби налагодити взаємодію з новим американським президентом в рамках НАТО.

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