В Угорщині почали розслідування проти антикорупційної організації Transparency International

Управління із захисту суверенітету Угорщини, яке відстежує "іноземний вплив" на країну, розпочало розслідування проти угорського відділення антикорупційної організації Transparency International.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство АР.

Угорське відділення Transparency International заявило, що отримало 6-сторінкового листа з повідомленням про розслідування від Управління із захисту суверенітету Угорщини.

У ньому організацію просять надати фінансову та операційну інформацію, а також попереджають про початок "конкретного і всебічного розслідування" діяльності угорського відділення Transparency International.

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Група заявила, що виконає вимогу, але вважає, що Управління, створене відповідно до закону про "захист суверенітету" Угорщини, є неконституційним.

"Ми підтверджуємо нашу позицію, що цей закон слугує наміру уряду залякати громадян і громадські організації, які критично ставляться до уряду, прикриваючись нібито захистом національного суверенітету", – кажуть в угорській Transparency International.

З лютого в Угорщині, відповідно до закону про "захист суверенітету", працює нове Управління із захисту суверенітету, очолюване колишнім керівником проурядових ЗМІ. Воно має повноваження вести на власний розсуд розслідування проти будь-якої організації, яку підозрюють у фінансуванні з-за кордону, й домагатись її закриття.

Також закон забороняє кандидатам і політичним партіям "використовувати іноземне фінансування для впливу" під загрозою кримінальної відповідальності.

Угорські громадські організації раніше виступили проти закону, назвавши його таким, що дозволяє угорській владі фактично переслідувати будь-кого за інакодумство.

Негативний висновок щодо закону також надала Венеційська комісія Ради Європи.