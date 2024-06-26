В Венгрии начали расследование против антикоррупционной организации Transparency International

Управление по защите суверенитета Венгрии, которое отслеживает "иностранное влияние" на страну, начало расследование против венгерского отделения антикоррупционной организации Transparency International.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство АР.

Венгерское отделение Transparency International заявило, что получило 6-страничное письмо с сообщением о расследовании от Управления по защите суверенитета Венгрии.

В нем организацию просят предоставить финансовую и операционную информацию, а также предупреждают о начале "конкретного и всестороннего расследования" деятельности венгерского отделения Transparency International.

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Группа заявила, что выполнит требование, но считает, что управление, созданное в соответствии с законом о "защите суверенитета" Венгрии, является неконституционным.

"Мы подтверждаем нашу позицию, что этот закон служит намерению правительства запугать граждан и общественные организации, которые критически относятся к правительству, прикрываясь якобы защитой национального суверенитета", – говорят в венгерской Transparency International.

С февраля в Венгрии, согласно закону о "защите суверенитета", работает новое Управление по защите суверенитета, возглавляемое бывшим руководителем проправительственных СМИ. Оно имеет полномочия вести по своему усмотрению расследование против любой организации, которую подозревают в финансировании из-за рубежа, и добиваться ее закрытия.

Также закон запрещает кандидатам и политическим партиям "использовать иностранное финансирование для влияния" под угрозой уголовной ответственности.

Венгерские общественные организации ранее выступили против закона, назвав его таким, что позволяет венгерским властям фактически преследовать любого за инакомыслие.

Негативное заключение по закону также предоставила Венецианская комиссия Совета Европы.