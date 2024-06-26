У Києві знайшли мертвим співробітника посольства США

Посольство США в Україні підтвердило інформацію про смерть одного зі своїх працівників у Києві.

Такий коментар воно надало "Українській правді", повідомляє "Європейська правда".

В американському посольстві заявили про "смерть державного службовця США під керівництвом керівника місії в посольстві в Києві".

"Державний департамент висловлює глибокі співчуття родині та близьким нашого колеги", – додали там, відмовившись від подальших подробниць.

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За інформацією УП, напередодні, 25 червня, в одному з номерів готелю Hilton у Києві знайшли тіло аташе посольства США в Україні.

Джерела видання стверджують, що смерть американця настала внаслідок природніх причин.

Нагадаємо, у 2020 році у Києві знайшли тіло співробітниці посольства США з травмою голови.