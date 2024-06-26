В Киеве нашли мертвым сотрудника посольства США

Посольство США в Украине подтвердило информацию о смерти одного из своих сотрудников в Киеве.

Такой комментарий оно предоставило "Украинской правде", сообщает "Европейская правда".

В американском посольстве заявили о "смерти государственного служащего США под руководством руководителя миссии в посольстве в Киеве".

"Государственный департамент выражает глубокие соболезнования семье и близким нашего коллеги", – добавили там, отказавшись от дальнейших подробностей.

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По информации УП, накануне, 25 июня, в одном из номеров отеля Hilton в Киеве нашли тело атташе посольства США в Украине.

Источники издания утверждают, что смерть американца наступила в результате естественных причин.

Напомним, в 2020 году в Киеве нашли тело сотрудницы посольства США с травмой головы.