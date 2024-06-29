Стефанішина розповіла про успіх у відносинах зі "специфічним" урядом Орбана 

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що у відносинах з Угорщиною Києву вдалось досягти успіху попри те, що уряд Віктора Орбана, за її словами, охоплює "специфічну групу людей".

Про це вона сказала у коментарі телеканалу "Ми Україна" в суботу, пише "Європейська правда".

Стефанішина коментувала 11 вимог, які угорський уряд висунув Києву щодо політики у сфері нацменшин. Вона запевнила, що жодних зазіхань на територіальну цілісність України з боку угорського уряду "немає і не було", і це "абсолютно не є предметом розмови".

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Разом з тим Стефанішина зазначила, що угорська влада й конкретно уряд прем‘єра Орбана – "це дуже специфічна група людей, які мають специфічні підходи до перемовин", проте навіть з ними вдалось досягнути успіху.

"Є діалог, він не простий, є специфіка, але ми робимо свій вклад в наше європейське майбутнє… Ми розбудовуємо двосторонні відносини, і ми бачимо успіх.

Лише менше як пів року пройшло від того, як президент наш намагався організувати зустріч з Орбаном в Аргентині, якої він не хотів, до того, як два дні тому прем’єр-міністр Орбан шукав можливості переговорити з президентом Зеленським і вирішити декілька важливих питань", – зазначила вона, маючи на увазі коротке спілкування Орбана і Зеленського на полях саміту ЄС в Брюсселі.

Нагадаємо, за даними "ЄП" Віктор Орбан уже наступного тижня може зустрітись із Володимиром Зеленським, аби зробити крок до налагодження відносин між Києвом і Будапештом під тиском з боку ЄС.

Детально у статті: Саміт з українським акцентом: як у ЄС "мирили" Орбана із Зеленським і ділили посади.