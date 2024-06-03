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У керівній партії Грузії розповіли, як каратимуть порушників закону про "іноагентів"

Новини — Понеділок, 3 червня 2024, 16:37 — Ірина Кутєлєва

У партії "Грузинська мрія" розповіли, яке покарання чекатиме на порушників скандального закону "Про прозорість іноземного впливу".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив мер Тбілісі Каха Каладзе, який є одним із ключових спікерів "Грузинської мрії", його цитує Interpressnews.

Низка грузинських організацій раніше заявили, що не реєструватимуться в реєстрі іноагентів.

Каладзе сказав, що їм загрожують фінансові санкції, після чого рахунки заарештують і організації працювати не зможуть.

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"Якщо вони не підкоряться, їм загрожують фінансові санкції, потім їхні рахунки будуть заарештовані, і тоді вони не зможуть працювати. Вони більше не зможуть отримувати ті кошти, які отримували раніше", – заявив Каладзе.

За його словами, він не розуміє відмови в реєстрації, якщо організації нічого приховувати.

"Якщо ви добре виконуєте свою роботу і не маєте злих намірів, у чому проблема заповнити декларацію і показати свої фінанси – звідки у вас доходи і які конкретно проєкти фінансуються?" – зазначив Каладзе.

Він переконаний, що опоненти закону не змогли навести жодних аргументів щодо того, чим він небезпечний.

У понеділок у Грузії завершилась процедура ухвалення широко розкритикованого закону "Про прозорість іноземного впливу", відомого як закон про "іноагентів" або "російський закон" – документ підписав спікер парламенту Шалва Папуашвілі.

У Євросоюзі після остаточного ухвалення закону попередили, що розглядають "усі варіанти" реагування на ці дії Тбілісі.

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Грузія
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