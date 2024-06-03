В правящей партии Грузии рассказали, как будут наказывать нарушителей закона об "иноагентах"

В партии "Грузинская мечта" рассказали, какое наказание будет ждать нарушителей скандального закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, который является одним из ключевых спикеров "Грузинской мечты", его цитирует Interpressnews.

Ряд грузинских организаций ранее заявили, что не будут регистрироваться в реестре иноагентов.

Каладзе сказал, что им грозят финансовые санкции, после чего счета арестуют и организации работать не смогут.

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"Если они не подчинятся, им грозят финансовые санкции, потом их счета будут арестованы, и тогда они не смогут работать. Они больше не смогут получать те средства, которые получали раньше", – заявил Каладзе.

По его словам, он не понимает отказа в регистрации, если организации нечего скрывать.

"Если вы хорошо выполняете свою работу и не имеете злых намерений, в чем проблема заполнить декларацию и показать свои финансы – откуда у вас доходы и какие конкретно проекты финансируются?" – отметил Каладзе.

Он убежден, что оппоненты закона не смогли привести никаких аргументов о том, чем он опасен.

В понедельник в Грузии завершилась процедура принятия широко раскритикованного закона "О прозрачности иностранного влияния", известного как закон об "иноагентах" или "российский закон" – документ подписал спикер парламента Шалва Папуашвили.

В Евросоюзе после окончательного принятия закона предупредили, что "рассматривают все варианты" реагирования на эти действия Тбилиси.

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