Україна прагнутиме розширити дозвіл на удари західною зброєю по Росії – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримала дозвіл від західних країн на використання наданої ними зброї для ударів по Росії, та зазначив, що Київ домагатиметься розширення сфери дії цього дозволу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він сказав на брифінгу з головою естонського МЗС Маргусом Тсахкною в Києві 3 червня.

Кулеба назвав "дуже правильним кроком" зняття партнерами України обмежень на використання тих озброєнь, які вони надають, для ударів по цілях на території Росії.

"Це не значить, що в нас є повністю карт-бланш. Є правила, яких треба дотримуватись. Ми дуже цінуємо ухвалене рішення і будемо далі працювати з нашими союзниками з питань розширення способу застосування цих озброєнь", – додав він.

Реклама:

Голова МЗС сказав, що не знає, чому взагалі партнери України запровадили ці обмеження, "але зараз вони (партнери. – Ред.) рухаються в дуже правильному напрямку".

"Це неабияке рішення. Ви бачили за останні два роки: інколи починається з дрібніших кроків, рішень, далі це перетворюється в більші. Й Україна буде над цим працювати", – додав міністр.

Минулого тижня Україна підтвердила обмежений дозвіл на удари по РФ американською зброєю, за нею про зняття такої заборони оголосила низка інших західних держав.

Білий дім уточнив, що дозвіл на удари американською зброєю поширюється на прикордоння не лише Харківської, а й Сумської області. Водночас дозвіл не поширюється на далекобійні ракети ATACMS.