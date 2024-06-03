Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получила разрешение от западных стран на использование предоставленного ими оружия для ударов по России, и отметил, что Киев будет добиваться расширения сферы действия этого разрешения.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на брифинге с главой эстонского МИД Маргусом Тсахкной в Киеве 3 июня.

Кулеба назвал "очень правильным шагом" снятие партнерами Украины ограничений на использование тех вооружений, которые они предоставляют, для ударов по целям на территории России.

"Это не значит, что у нас есть полностью карт-бланш. Есть правила, которых надо придерживаться. Мы очень ценим принятое решение и будем дальше работать с нашими союзниками по вопросам расширения способа применения этих вооружений", – добавил он.

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Глава МИД сказал, что не знает, почему вообще партнеры Украины ввели эти ограничения, "но сейчас они (партнеры. – Ред.) движутся в очень правильном направлении".

"Это незаурядное решение. Вы видели за последние два года: иногда начинается с более мелких шагов, решений, дальше это превращается в большие. И Украина будет над этим работать", – добавил министр.

На прошлой неделе Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием, за ней о снятии такого запрета объявил ряд других западных государств.

Белый дом уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.