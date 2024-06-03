У Балтійському морі стартували навчання десяти країн із захисту підводної інфраструктури

У понеділок, 3 червня, розпочалася серія оборонних військових операцій Об'єднаного експедиційного корпусу (JEF) Nordic Warden, спрямована на посилення безпеки критично важливої підводної інфраструктури від Північної Атлантики до Балтійського моря, навчання триватимуть місяць.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Під час навчань у взаємодії ВПС і морських сил країн JEF будуть проводитися розвідувальні польоти і патрулювання на морі, зокрема у водах Естонії. Обмін інформацією між країнами також буде розширено, щоб забезпечити кращу обізнаність про морську ситуацію морських суден, що перебувають під відповідальністю JEF.

Заступник командувача ВМС Естонії капітан ВМФ Йоган-Еліас Сельямаа пояснив, що основою морських операцій є обмін даними раннього попередження та ситуаційної поінформованості між морськими оперативними центрами, кораблями й літаками спостереження, а також облік кількості підводних засобів зв'язку в Балтійському морі, також дуже важливо швидко мобілізувати ресурси відповідно до оцінок загроз.

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Nordic Warden об'єднує можливості всіх десяти країн JEF з моніторингу руху суден поблизу важливих підводних енергетичних і комунікаційних маршрутів, а також координацію виявлення і припинення незвичайної або підозрілої активності на їх околицях.

Об'єднаний експедиційний корпус (Joint Expeditionary Force, JEF) – це коаліція, створена 2014 року й очолювана Великою Британією, до якої входять Естонія, Нідерланди, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Данія та Ісландія. Коаліція фокусується на безпеці регіону Балтійського моря, Крайньої Півночі та Північноатлантичного регіону, будучи готовою в разі потреби швидко реагувати на загрози регіональній безпеці. За необхідності спільні сили можуть бути швидко інтегровані з НАТО або іншими міжнародними силами безпеки.

Раніше стало відомо, що країни Балтійського регіону домовилися про створення "стіни дронів" для захисту своїх зовнішніх кордонів за допомогою безпілотних літальних апаратів.

Крім того, глава українського МЗС Дмитро Кулеба раніше заявляв, що Латвія буде спільно з Україною нарощувати виробництво безпілотників в межах "коаліції дронів".