В Балтийском море стартовали учения десяти стран по защите подводной инфраструктуры

В понедельник, 3 июня, началась серия оборонительных военных операций Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) Nordic Warden, направленная на усиление безопасности критически важной подводной инфраструктуры от Северной Атлантики до Балтийского моря, учения продлятся месяц.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Во время учений во взаимодействии ВВС и морских сил стран JEF будут проводиться разведывательные полеты и патрулирование на море, в частности в водах Эстонии. Обмен информацией между странами также будет расширен, чтобы обеспечить лучшую осведомленность о морской ситуации морских судов, находящихся под ответственностью JEF.

Заместитель командующего ВМС Эстонии капитан ВМФ Иоганн-Элиас Сельямаа пояснил, что основой морских операций является обмен данными раннего предупреждения и ситуационной осведомленности между морскими оперативными центрами, кораблями и самолетами наблюдения, а также учет количества подводных средств связи в Балтийском море, также очень важно быстро мобилизовать ресурсы в соответствии с оценками угроз.

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Nordic Warden объединяет возможности всех десяти стран JEF по мониторингу движения судов вблизи важных подводных энергетических и коммуникационных маршрутов, а также координацию обнаружения и пресечения необычной или подозрительной активности в их окрестностях.

Объединенный экспедиционный корпус (Joint Expeditionary Force, JEF) – это коалиция, созданная в 2014 году и возглавляемая Великобританией, в которую входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. Коалиция фокусируется на безопасности региона Балтийского моря, Крайнего Севера и Североатлантического региона, будучи готовой в случае необходимости быстро реагировать на угрозы региональной безопасности. При необходимости совместные силы могут быть быстро интегрированы с НАТО или другими международными силами безопасности.

Ранее стало известно, что страны Балтийского региона договорились о создании "стены дронов" для защиты своих внешних границ с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба ранее заявлял, что Латвия будет совместно с Украиной наращивать производство беспилотников в рамках "коалиции дронов".