Посол у Німеччині пояснив, чому Україна просить союзників закрити західні області їхньою ППО

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв переконує, що ідея про "закриття неба" над частиною України силами ППО західних сусідів – дуже актуальна і не має виглядати "червоною лінією".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у його колонці на німецькому Die Zeit.

Макеєв нагадує, що ідея про "закриття неба" над Україною західними системами ППО, з території країн сусідів, лунала ще у перші тижні війни, але тоді партнери були категорично не готові. Проте масована ракетно-дронова атака Ірану проти Ізраїлю у квітні продемонструвала, що такий крок насправді можливий і це ефективно.

"Західні держави збивали ті самі іранські дрони, якими Росія щодня вбиває українок та українців", – зауважив посол.

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Він аргументує, що західні союзники не переступають якусь критичну "червону лінію" та не "оголошують війну Росії", якщо нададуть таку підтримку Україні.

"З точки зору міжнародного права ця ідея нічим не відрізняється від військової підтримки, яку Україна отримує вже зараз… Чинним лишається одне правило, зафіксоване у Статуті ООН: У випадку агресії країна, на яку напали, має право на самозахист, при цьому інші країни мають абсолютне право їй в цьому допомагати. Ця допомога не має жодних обмежень, єдиним винятком є застосування зброї масового знищення. І якщо треті країни допомагають країні, на яку напали, це, звичайно, не дає агресору права нападати тепер і на них. Такого права немає в цілому", – переконує Олексій Макеєв.

Посол нагадав, що протягом двох років повномасштабної війни можна пригадати багато випадків, коли категоричне "ні" щодо певної допомоги Україні врешті закінчувалося рішеннями.

"Якщо зараз зупинитися й відмовитися від подальших кроків, стане очевидно, що шлях, пройдений до цього, вів у нікуди – та ми опинимось ніде. Російська відповідь на це вже озвучена: "Кордони Росії не закінчуються ніде"…

З юридичної точки зору все очевидно. Все інше – це питання політичної волі, лідерства і прийняття того факту, що Європа вже перебуває у стані війни", – наголосив він.

Макеєв зауважив, що без надійного захисту неба зусилля українців і партнерів з відбудови зруйнованого та розвитку оборонних підприємств всередині України, щоб вона могла забезпечувати себе зброєю, зводяться нанівець.

Посол додав подяку низці депутатів Бундестагу, які вже готові підтримати такий крок з боку Німеччини.

Нагадаємо, минулого тижня Берлін публічно підтвердив, що Україна отримала дозвіл застосовувати передану Німеччиною зброю для ударів по цілях на російській території з метою самооборони. Канцлер Олаф Шольц захищає це рішення, наголошуючи, що воно було ретельно продуманим та скоординованим з партнерами, а віцеканцлер Роберт Габек висловив жаль, що з цим кроком зволікали так довго.

Опитування громадської думки показали, що серед німців підтримка такого рішення розділилася навпіл, при цьому спостерігається чимала різниця між настроями людей у Східній та Західній Німеччині.