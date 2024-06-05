Посол в Германии объяснил, почему Украина просит союзников закрыть западные области их ПВО

Посол Украины в Германии Алексей Макеев утверждает, что идея о "закрытии неба" над частью Украины силами ПВО западных соседей – очень актуальна и не должна выглядеть "красной линией".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в его колонке на немецком Die Zeit.

Макеев напоминает, что идея о "закрытии неба" над Украиной западными системами ПВО, с территории стран соседей, звучала еще в первые недели войны, но тогда партнеры были категорически не готовы. Однако массированная ракетно-дроновая атака Ирана против Израиля в апреле продемонстрировала, что такой шаг на самом деле возможен и это эффективно.

"Западные государства сбивали те же иранские дроны, которыми Россия ежедневно убивает украинок и украинцев", – отметил посол.

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Он аргументирует, что западные союзники не переступают какую-то критическую "красную линию" и не "объявляют войну России", если окажут такую поддержку Украине.

"С точки зрения международного права эта идея ничем не отличается от военной поддержки, которую Украина получает уже сейчас... Действующим остается одно правило, зафиксированное в Уставе ООН: В случае агрессии страна, на которую напали, имеет право на самозащиту, при этом другие страны имеют абсолютное право ей в этом помогать.

Эта помощь не имеет никаких ограничений, единственным исключением является применение оружия массового уничтожения. И если третьи страны помогают стране, на которую напали, это, конечно, не дает агрессору права нападать теперь и на них. Такого права нет в целом", – убеждает Алексей Макеев.

Посол напомнил, что в течение двух лет полномасштабной войны можно вспомнить много случаев, когда категорическое "нет" относительно определенной помощи Украине в конце концов заканчивалось решениями.

"Если сейчас остановиться и отказаться от дальнейших шагов, станет очевидно, что путь, пройденный до этого, вел в никуда – и мы окажемся нигде. Российский ответ на это уже озвучен: "Границы России не заканчиваются нигде"...

С юридической точки зрения все очевидно. Все остальное – это вопрос политической воли, лидерства и принятия того факта, что Европа уже находится в состоянии войны", – подчеркнул он.

Макеев отметил, что без надежной защиты неба усилия украинцев и партнеров по восстановлению разрушенного и развития оборонных предприятий внутри Украины, чтобы она могла обеспечивать себя оружием, сводятся на нет.

Посол добавил благодарность ряду депутатов Бундестага, которые уже готовы поддержать такой шаг со стороны Германии.

Напомним, на прошлой неделе Берлин публично подтвердил, что Украина получила разрешение применять переданное Германией оружие для ударов по целям на российской территории в целях самообороны. Канцлер Олаф Шольц защищает это решение, подчеркивая, что оно было тщательно продуманным и скоординированным с партнерами, а вице-канцлер Роберт Габек выразил сожаление, что с этим шагом медлили так долго.

Опросы общественного мнения показали, что среди немцев поддержка такого решения разделилась пополам, при этом наблюдается большая разница между настроениями людей в Восточной и Западной Германии.