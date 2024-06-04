Майже половина німців підтримують удари України по об’єктах в РФ західною зброєю

Громадяни Німеччини розділилися у питанні дозволу для України бити західною зброєю по військових об’єктах на території РФ.

Як пише "Європейська правда", про це свідчать результати опитування Forsa для RTL/ntv.

Так, 49% німців вважають, що Україні слід дозволити використовувати західну зброю для атак на бази в Росії, з яких атакують Україну.

44% опитаних дотримуються протилежної думки.

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Опитування показало відмінності між Сходом і Заходом Німеччини: у той час як 52% західних німців виступають за те, щоб дозволити Україні використовувати західну зброю для атак на бази в Росії, 62% східних німців виступають проти цього.

Відмінності ще більші серед прихильників політичних партій: прихильники "Зелених" і Вільної демократичної партії найчастіше виступають за (по 70%), тоді як прихильники "Альтернативи для Німеччини" (68%) і "Альянсу Сари Вагенкнехт" (75%) найчастіше виступають проти.

Дані для тренд-барометра RTL/ntv були зібрані інститутом дослідження ринку та громадської думки Forsa за дорученням RTL Deutschland у період з 31 травня по 3 червня серед 1001 респондента.

Минулого тижня уряд Німеччини офіційно підтвердив, що дозволяє Україні використовувати німецьку зброю для ударів по військових об’єктах на території РФ.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пояснив рішення Берліна "стратегічним пристосуванням до мінливої ситуації".

Своєю чергою канцлер Шольц переконаний, що дозвіл Україні застосовувати передану Німеччиною зброю по території Росії не зумовить ескалації.

Водночас віцеканцлер Німеччини Роберт Габек висловив жаль, що уряд на чолі з Шольцом не дозволив Україні завдавати ударів наданою зброєю по території РФ раніше.