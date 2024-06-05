В офісі президентки Молдови відреагували на розслідування про зв’язки ексглави Генштабу з РФ

В адміністрації президентки Молдови Маї Санду прокоментували журналістське розслідування, в якому йдеться, що колишній начальник Генштабу Ігор Горган роками був інформатором військової розвідки РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в Telegram написав керівник офісу Санду Адріан Белуцел.

За його словами, покарання за такі злочини проти держави має бути найсуворішим.

Посадовець додав, що нагороди Горгана, видані у 2006 році ("За військові заслуги") та у 2015 році ("Вірність Вітчизні"), а також його військові звання будуть анульовані.

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"Такі випадки демонструють нагальну потребу в постійному моніторингу та ретельній перевірці щодо осіб, які працюють в органах оборони та державної безпеки", – підкреслив він.

Белуцел додав, що Молдові потрібні більш ефективні інструменти для боротьби з актами державної зради.

Нагадаємо, у розслідуванні The Insider йшлося, що колишній начальник Генштабу Молдови Ігор Горган, який залишив посаду у 2021 році, роками був інформатором російської військової розвідки і досі продовжує цю діяльність.

Президентка Молдови Мая Санду в одному з нещодавніх інтерв'ю сказала, що Кишинів зосередить зусилля на тому, аби звести до мінімуму ризик російської агресії проти себе, але у разі такого сценарію буде захищатися.