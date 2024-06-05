В офисе президента Молдовы отреагировали на расследование о связях экс-главы Генштаба с РФ

В администрации президента Молдовы Майи Санду прокомментировали журналистское расследование, в котором говорится, что бывший начальник Генштаба Игорь Горган годами был информатором военной разведки РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в Telegram написал руководитель офиса Санду Адриан Белуцел.

По его словам, наказание за такие преступления против государства должно быть самым суровым.

Чиновник добавил, что награды Горгана, изданные в 2006 году ("За военные заслуги") и в 2015 году ("Верность Отечеству"), а также его воинские звания будут аннулированы.

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"Такие случаи демонстрируют насущную потребность в постоянном мониторинге и тщательной проверке в отношении лиц, работающих в органах обороны и государственной безопасности", – подчеркнул он.

Белуцел добавил, что Молдове нужны более эффективные инструменты для борьбы с актами государственной измены.

Напомним, в расследовании The Insider говорилось, что бывший начальник Генштаба Молдовы Игорь Горган, который покинул пост в 2021 году, годами был информатором российской военной разведки и до сих пор продолжает эту деятельность.

Президент Молдовы Майя Санду в одном из недавних интервью сказала, что Кишинев сосредоточит усилия на том, чтобы свести к минимуму риск российской агрессии против себя, но в случае такого сценария будет защищаться.