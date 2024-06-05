Російські хакери заявили про кібератаку на сайт іспанської фірми, що готує танки для України

Підрозділ General Dynamics, іспанська компанія Santa Barbara Systems, що базується в Іспанії і займається ремонтом танків Leopard для постачання в Україну, зазнала кібератаки, в результаті якої було виведено з ладу її вебсайт.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявила сама хакерська група.

Представник General Dynamics в Німеччині заявив, що оборонний підрядник все ще аналізує причину відключення вебсайту, додавши, що всі його операції в Європі проходять нормально.

Хакерська група NoName взяла на себе відповідальність за розподілену DDoS-атаку.

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DDoS-атаки спрямовують великі обсяги інтернет-трафіку на цільові сервери, щоб вивести їх з ладу.

"Ми відправили наші DDoS-ракети проти вебсайтів у русофобській Іспанії", – написала група, яка часто спрямовує такі дії проти країн, що підтримують Україну, у вівторок у Telegram.

Минулого місяця НАТО заявив, що Росія стоїть за посиленням кампанії гібридних атак на компанії та інфраструктуру в країнах-членах Альянсу.

Santa Barbara збирає важку техніку, таку як танки Leopard і артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у відновленні законсервованих іспанських танків Leopard для постачання українській армії.

Минулого тижня Іспанія пообіцяла виділити 1 мільярд євро на військову підтримку України в цьому році, яка, за повідомленнями місцевих ЗМІ, включає 19 танків Leopard 2A4.

27 травня президент Володимир Зеленський під час візиту в Іспанію підписав угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та цією піренейською державою.