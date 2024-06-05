Российские хакеры заявили о кибератаке на сайт испанской фирмы, готовящей танки для Украины

Подразделение General Dynamics, компания Santa Barbara Systems, базирующаяся в Испании и занимающаяся ремонтом танков Leopard для поставки в Украину, подверглась кибератаке, в результате которой был выведен из строя ее веб-сайт.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявила пророссийская хакерская группа NoName.

Представитель General Dynamics в Германии заявил, что оборонный подрядчик все еще анализирует причину отключения веб-сайта, добавив, что все его операции в Европе проходят нормально.

Хакерская группа NoName взяла на себя ответственность за распределенную DDoS-атаку.

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DDoS-атаки направляют большие объемы интернет-трафика на целевые серверы, чтобы вывести их из строя.

"Мы отправили наши DDoS-ракеты против веб-сайтов в русофобской Испании", – написала группа, которая часто направляет такие действия против стран, поддерживающих Украину, во вторник в Telegram.

В прошлом месяце НАТО заявил, что Россия стоит за усилением кампании гибридных атак на компании и инфраструктуру в странах-членах Альянса.

Santa Barbara собирает тяжелую технику, такую как танки Leopard и артиллерийское оборудование для испанской армии, а также участвует в восстановлении законсервированных испанских танков Leopard для поставки украинской армии.

На прошлой неделе Испания пообещала выделить 1 миллиард евро на военную поддержку Украины в этом году, которая, по сообщениям местных СМИ, включает 19 танков Leopard 2A4.

27 мая президент Владимир Зеленский во время визита в Испанию подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и этим пиренейским государством.