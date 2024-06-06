Найбільша у Європарламенті група, звідки вигнали партію Орбана, готова прийняти його опонента

Європейська народна партія, яка мала найбільше представництво у поточному скликанні Європарламенту і звідки вигнали партію прем’єра Угорщини Віктора Орбана, готова прийняти до своїх лав новостворену політсилу його опонента.

Як повідомляє Politico, пише "Європейська правда", про це заявив лідер ЄНП Манфред Вебер.

Вебер сказав, що "ЄНП" зацікавлена співпрацювати з політсилою Петера Мадяра – колишнього соратника, а тепер опонента Орбана, який стрімко набирає популярності – він був би "дуже радий" цьому.

"Наші двері відкриті", – прокоментував Манфред Вебер, додавши, що радий з приводу того, що Мадяр висловлює такий інтерес.

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За прогнозами, політсила Мадяра має шанси отримати близько шести місць у Європарламенті для своєї партії "Повага і свобода". Він висловлював інтерес у тому, щоб працювати з "Європейською народною партією".

Нагадаємо, до "ЄНП" раніше входила партія Віктора Орбана "Фідес", проте у 2021 році їй довелося вийти з цієї європейської політсили.

Про те, чому партія Орбана вже не впевнена у збереженні влади у майбутньому та ким є несподіваний головний опонент угорського прем’єра Петер Мадяр – дивіться у нашому відеоблозі, а більш детально – в статті "Альтернатива для Угорщини".