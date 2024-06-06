Крупнейшая в Европарламенте группа, откуда выгнали партию Орбана, готова принять его оппонента

Европейская народная партия (ЕНП), имевшая наибольшее представительство в текущем созыве Европарламента и изгнавшая из своих рядов партию премьера Венгрии Виктора Орбана, готова принять недавно созданную политсилу его оппонента.

Как сообщает Politico, пишет "Европейская правда", об этом заявил лидер ЕНП Манфред Вебер.

Вебер сказал, что ЕНП заинтересована сотрудничать с политсилой Петера Мадяра – бывшего соратника, а теперь оппонента Орбана, который стремительно набирает популярность.

"Наши двери открыты", – прокомментировал Вебер, добавив, что рад тому, что Мадяр выражает такой интерес.

Реклама:

По прогнозам, политсила Мадяра имеет шансы получить около шести мест в Европарламенте для своей партии "Уважение и свобода". Он выражал интерес в том, чтобы работать с Европейской народной партией, чьим главным кандидатом на евровыборах является глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, в ЕНП ранее входила партия Виктора Орбана "Фидес", однако в 2021 году из-за напряженных отношений с партийной семьей ей пришлось выйти из этой европейской политсилы – иначе ее бы исключили.

О том, почему партия Орбана уже не уверена в сохранении власти в будущем и кем является неожиданный главный оппонент венгерского премьера Петер Мадяр – смотрите в нашем видеоблоге, а более подробно – в статье "Альтернатива для Венгрии".