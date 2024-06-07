Макрон відреагував на затримання у Росії француза за "шпигунство"

Президент Франції Емманюель Макрон підтвердив, що Парижу відомо про затримання у Росії французького громадянина, якому закидають шпигунство, та що Франція намагатиметься допомогти йому.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Невдовзі після того, як у Росії заявили про арешт у Москві громадянина Франції Лорана Вінатьє нібито за шпигунство, Макрон у телеефірі підтвердив, що Парижу вже відомо про цю ситуацію.

"Це один з наших співвітчизників, який працює на швейцарську неурядову організацію, що фінансується колишнім генсеком ООН Кофі Аннаном і займається дипломатичною діяльністю", – зазначив він.

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Макрон зауважив, що потрібно "відновити правдиву картину на тлі звинувачень, які лунають". Він зауважив, що Вінатьє не працював на Францію та що йому надаватимуть усю можливу консульську допомогу, передбачену у подібних випадках.

Про затримання у Москві громадянина Франції стало відомо 6 червня. Як повідомляє російська служба BBC, російський Слідчий комітет опублікував відео затримання, але не назвав імені затриманого.

Російський Слідком заявив, що затриманий француз нібито багато років поспіль збирав у Росії інформацію військового та військово-технічного характеру. Йому також закидають те, що він не виконав вимоги російського закону і не зареєструвався "іноагентом".

Двоє співрозмовників повідомили журналістам, що впізнають 47-річного Лорана Вінатьє, співробітника швейцарського Центру гуманітарного діалогу. Прізвище Вінатьє з посиланням на джерела в силових структурах почали називати й інші ЗМІ.

Нагадаємо, у четвер під час візиту Зеленського до Франції Макрон анонсував передання Україні кількох французьких винищувачів Mirage-2000-5 та підготовку додаткових українських військовослужбовців.

Перед тим з Москви неодноразово лунали роздратовані заяви на адресу Парижа через заяви Макрона про те, що союзники мають не виключати відправки своїх військових в Україну.

ЗМІ нещодавно повідомили, що Франція незабаром може відправити військових інструкторів в Україну, незважаючи на занепокоєння деяких союзників і залякування з боку Росії.