Макрон отреагировал на задержание в России француза за "шпионаж"

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил, что Парижу известно о задержании в России французского гражданина, которого обвиняют в шпионаже, и что Франция будет пытаться помочь ему.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Вскоре после того, как в России заявили об аресте в Москве гражданина Франции Лорана Винатье якобы за шпионаж, Макрон в телеэфире подтвердил, что Парижу уже известно об этой ситуации.

"Это один из наших соотечественников, который работает на швейцарскую неправительственную организацию, финансируемую бывшим генсеком ООН Кофи Аннаном и занимающуюся дипломатической деятельностью", – отметил он.

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Макрон отметил, что нужно "восстановить правдивую картину на фоне звучащих обвинений". Он отметил, что Винатье не работал на Францию и что ему будут предоставлять всю возможную консульскую помощь, предусмотренную в подобных случаях.

О задержании в Москве гражданина Франции стало известно 6 июня. Как сообщает русская служба ВВС, российский Следственный комитет опубликовал видео задержания, но не назвал имени задержанного.

Российский Следком заявил, что задержанный француз якобы много лет подряд собирал в России информацию военного и военно-технического характера. Ему также вменяют то, что он не выполнил требования российского закона и не зарегистрировался "иноагентом".

Двое собеседников сообщили журналистам, что узнают 47-летнего Лорана Винатье, сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога. Фамилию Винатье со ссылкой на источники в силовых структурах начали называть и другие СМИ.

Напомним, в четверг во время визита Зеленского во Францию Макрон анонсировал передачу Украине нескольких французских истребителей Mirage-2000-5 и подготовку дополнительных украинских военнослужащих.

Перед тем из Москвы неоднократно звучали раздраженные заявления в адрес Парижа из-за заявлений Макрона о том, что союзники должны не исключать отправки своих военных в Украину.

СМИ недавно сообщили, что Франция вскоре может отправить военных инструкторов в Украину, несмотря на беспокойство некоторых союзников и запугивания со стороны России.