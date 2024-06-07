В аеропорту Франкфурта знайшли бомбу часів Другої світової війни

Під час будівельних робіт на території аеропорту Франкфурта 7 червня знайшли бомбу.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними поліції Франкфурта, в аеропорту виявили запалювальну бомбу з білим фосфором, які часто використовували під час Другої світової війни. Бомбу планують підірвати в контрольований спосіб до кінця п'ятниці.

Навколо знахідки перекрили територію в радіусі близько кілометра.

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Фото: DPA

За словами представника аеропорту Франкфурта, ані повітряний рух, ані дороги навколо аеропорту не постраждали, евакуацію вирішили не проводити.

Це не перша подібна знахідка в місті.

У 2017-му близько 70 тисяч людей змусили покинути свої домівки у Франкфурті після того, як в місті виявили бомбу часів Другої світової війни.

А в грудні 2020 року влада Німеччини була змушена евакуювати близько 13 тисяч жителів Франкфурта після виявлення півтонної бомби.

Під час Другої світової війни британці та американці скинули на Німеччину 1,5 мільйона тонн бомб, що призвело до 600 тисяч смертей. Приблизно 15% бомб не вибухнули через технічні проблеми, а деякі з них глибоко залягли в землі.