В аэропорту Франкфурта нашли бомбу времен Второй мировой войны

Во время строительных работ на территории аэропорта Франкфурта 7 июня нашли бомбу.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По данным полиции Франкфурта, в аэропорту обнаружили зажигательную бомбу с белым фосфором, которые часто использовались во время Второй мировой войны. Бомбу планируют взорвать контролируемым способом до конца пятницы.

Вокруг находки перекрыли территорию в радиусе около километра.

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Фото: DPA

По словам представителя аэропорта Франкфурта, ни воздушное движение, ни дороги вокруг аэропорта не пострадали, эвакуацию решили не проводить.

Это не первая подобная находка в городе.

В 2017-м около 70 тысяч человек вынудили покинуть свои дома во Франкфурте после того, как в городе обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.

А в декабре 2020 года власти Германии были вынуждены эвакуировать около 13 тысяч жителей Франкфурта после обнаружения полутонной бомбы.

Во время Второй мировой войны британцы и американцы сбросили на Германию 1,5 миллиона тонн бомб, что привело к 600 тысячам смертей. Примерно 15% бомб не взорвались из-за технических проблем, а некоторые из них глубоко залегли в земле.