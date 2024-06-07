В аэропорту Франкфурта нашли бомбу времен Второй мировой войны
Новости — Пятница, 7 июня 2024, 17:40 —
Во время строительных работ на территории аэропорта Франкфурта 7 июня нашли бомбу.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
По данным полиции Франкфурта, в аэропорту обнаружили зажигательную бомбу с белым фосфором, которые часто использовались во время Второй мировой войны. Бомбу планируют взорвать контролируемым способом до конца пятницы.
Вокруг находки перекрыли территорию в радиусе около километра.
По словам представителя аэропорта Франкфурта, ни воздушное движение, ни дороги вокруг аэропорта не пострадали, эвакуацию решили не проводить.
Это не первая подобная находка в городе.
В 2017-м около 70 тысяч человек вынудили покинуть свои дома во Франкфурте после того, как в городе обнаружили бомбу времен Второй мировой войны.
А в декабре 2020 года власти Германии были вынуждены эвакуировать около 13 тысяч жителей Франкфурта после обнаружения полутонной бомбы.
Во время Второй мировой войны британцы и американцы сбросили на Германию 1,5 миллиона тонн бомб, что привело к 600 тысячам смертей. Примерно 15% бомб не взорвались из-за технических проблем, а некоторые из них глубоко залегли в земле.