Британська розвідка оцінила нові заходи РФ у спробі захистити Кримський міст
Розвідка Великої Британії звернула увагу на останні російські заходи з метою захисту Кримського мосту від українських атак.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 8 червня.
У відомстві проаналізували супутникові зображення і ідентифікували появу восьми барж на південній стороні Кримського мосту. Встановлення барж розпочалося 10 травня і завершилося 22 травня.
"Ці баржі були розміщені російськими силами у спробі захистити міст і судноплавний канал, скоротивши зону доступу для українських морських безпілотників", – йдеться в огляді.
Зазначається, що попередні конструкції були пошкоджені штормами, що знизило їхню ефективність.
Як повідомлялося, британська розвідка припускає, що українські удари по поромній переправі росіян в окупованому Криму біля Керчі серйозно ускладнили їм логістику, зокрема військового призначення.
Один з попередніх оглядів Міноборони Британії присвятили ситуації на фронті на Донбасі.