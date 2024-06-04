Розвідка Британії про бої на Донбасі: окупанти зазнають великих втрат, їхні успіхи незначні

Розвідувальна спільнота Великої Британії зазначає, що на фронті в Україні російські окупаційні війська зосереджують основні зусилля на Авдіївсько-Покровському напрямку, де вони здобули незначних успіхів за великих втрат.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 4 червня, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, на вказаному напрямку протягом останніх 72 годин спостерігався високий рівень оперативної активності окупаційної армії РФ.

Окупанти досягли незначних успіхів у північній частині цього сектору в напрямку сіл Сокіл та Євгенівка. На паралельній осі приблизно на 3 км південніше російські війська, ймовірно, наближаються до околиць села Новоселівка Перша, додали у розвідці.

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Далі на південь росіяни не досягли значних успіхів, незважаючи на інтенсивні обстріли українських позицій на захід від села Нетайлове вздовж траси Е50, йдеться в огляді.

Крім того, російські атаки на село Невельське були відбиті, і село, ймовірно, залишається під контролем України.

"Протягом наступного тижня цей сектор, ймовірно, залишатиметься зоною значної оперативної уваги, оскільки російські війська намагатимуться зберегти оперативний темп, попри значні втрати", – йдеться в огляді.

Нещодавно британська розвідка проаналізувала інформацію про затримання російського генерал-майора Івана Попова за звинуваченнями у шахрайстві та корупції.

Один з оглядів минулого тижня британська розвідка нещодавно виданому в Росії журналу "Політрук", який покликаний допомогти з вихованням російських солдатів.